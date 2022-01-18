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Мурманская область. Арктика (16+)18.01.22 16:30

Редакционная комиссия рекомендовала Совету депутатов ЗАТО г. Североморск принять решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования

18 января состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области». Публичные слушания вёл председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, который выразил признательность всем, кто проявил интерес к обсуждению и принятию изменений и дополнений, которые необходимо внести в основной закон флотской столицы, в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск, являющийся актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов.

Процедура публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск проводится ежегодно. Этого требует федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», это определено Уставом муниципалитета. Необходимость внесения изменений и дополнений вызвана изменением федерального законодательства, которое должно быть отражено в Уставе ЗАТО г. Североморск.

Данное решение и проект изменений и дополнений в Устав ЗАТО г. Североморск предварительно были опубликованы 10 декабря в газете «Североморские вести» и размещены в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для ознакомления жителей ЗАТО г. Североморск с целью учёта предложений, поступивших от граждан, проживающих в  Североморске, а также организаций, расположенных на территории ЗАТО.

С докладом «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области» выступила начальник юридического отдела Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Юлия Ростовцева, которая подробно изложила суть 18 изменений и дополнений в Устав.

Редакционная комиссия рекомендовала Совету депутатов ЗАТО г. Североморск принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области».

После этого, новая редакция Устава будет зарегистрирована в органах юстиции м государственной регистрации. Решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО г. Североморск будет обнародовано путем опубликования в газете «Североморские вести», после чего изменения и дополнения в Устав вступят в законную силу.  

Фото:  https://citysever.ru/novostiq/11861-sostoyalis-publichnye-slushaniya-po-vneseniyu-izmeneniy-v-ustav-zato-g-severomorsk/

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