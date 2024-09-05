Редакция «Арктик-ТВ» ищет ОПЕРАТОРА

Если ты видишь мир через объектив, умеешь работать с камерой, то мы ждём тебя в дружном коллективе.

Обязанности: съёмка сюжетов для программы «Новости» и гостей в проекты.

Полная занятость. График ненормированный: возможны съёмки в выходные, после работы на выходных - отгул.

Полностью «белая» зарплата, полный соцпакет, оплачиваемая дорога к месту отпуска, дружный коллектив.

Опыт работы приветствуется. Дерзай, не упусти момент!

ПРИСЫЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ НА E-MAIL: news@arctic-tv.ru

Телефон (815-2) 70-13-70.