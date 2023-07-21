Редкая работа: рейтинг по-настоящему единичных вакансий июля в СЗФО по версии hh.ru

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru работает уже более 23 лет. На протяжение всего этого времени работодатели не перестают искать редких специалистов и публиковать вакансии для них. На этот раз аналитики hh.ru подготовили рейтинг самых необычных вакансий лета 2023 года по всем регионам СЗФО.

Петербург

Мастера по ремонту оружия на зарплату до 80 000 ₽ на руки ищут в Петербурге. Этот специалист будет обслуживать гражданское (спортивное) оружие. https://spb.hh.ru/vacancy/83500813.

на зарплату до 80 000 ₽ на руки ищут в Петербурге. Этот специалист будет обслуживать гражданское (спортивное) оружие. https://spb.hh.ru/vacancy/83500813. Артист-вокалист в Петербурге сможет заработать до 150 000 ₽ до вычета налогов, если будет талантливым, харизматичным и креативным работником. Интересно, что костюмы и платья работнику выдадут, достойно заплатят, но за это нужно будет исполнять не только шоу-программу бара, но и песни по заказу гостей, https://spb.hh.ru/vacancy/82262615.

в Петербурге сможет заработать до 150 000 ₽ до вычета налогов, если будет талантливым, харизматичным и креативным работником. Интересно, что костюмы и платья работнику выдадут, достойно заплатят, но за это нужно будет исполнять не только шоу-программу бара, но и песни по заказу гостей, https://spb.hh.ru/vacancy/82262615. Мастер по украшению и инкрустированию купальников также в Петербурге может заработать до 50 000 ₽ на руки на производстве сценических купальников для спортсменок, https://spb.hh.ru/vacancy/82245524.

также в Петербурге может заработать до 50 000 ₽ на руки на производстве сценических купальников для спортсменок, https://spb.hh.ru/vacancy/82245524. Кофейный художник также нужен одно из петербургских заведений, чтобы рисовать портреты гостей кафе на стаканчиках за 2-3 минут пока варится кофе, будущему работнику готовы платить до 45 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/83465149.

также нужен одно из петербургских заведений, чтобы рисовать портреты гостей кафе на стаканчиках за 2-3 минут пока варится кофе, будущему работнику готовы платить до 45 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/83465149. Фумелье или специалист по подбору и дегустации сигар в Петербурге предлагают зарплату от 53 000 ₽ на руки. Такому работнику предстоит помогать гостям заведения в выборе кубинских сигар и напитков, https://spb.hh.ru/vacancy/83571488.

или специалист по подбору и дегустации сигар в Петербурге предлагают зарплату от 53 000 ₽ на руки. Такому работнику предстоит помогать гостям заведения в выборе кубинских сигар и напитков, https://spb.hh.ru/vacancy/83571488. Капитану судна в Северной столице могут заплатить от 150 000 ₽ на руки за управление представительской яхтой по акватории Невы и Ладожскому озеру, а также бережное отношение к своей работе и технике. Интересно, что кроме внушительного пятилетнего опыта в профессии компания ждет, что будущий работник будет жизнелюбом и ответственным человеком, https://spb.hh.ru/vacancy/83423974.

в Северной столице могут заплатить от 150 000 ₽ на руки за управление представительской яхтой по акватории Невы и Ладожскому озеру, а также бережное отношение к своей работе и технике. Интересно, что кроме внушительного пятилетнего опыта в профессии компания ждет, что будущий работник будет жизнелюбом и ответственным человеком, https://spb.hh.ru/vacancy/83423974. В Кронштадте ищут вожатого служебных собак , который будет кормить, дрессировать и ухаживать за четвероногими, а также расставлять собак на посты и обходить территорию вместе с ними. Зарплату обещают достойную, но зависеть она будет от квалификации кандидата, https://spb.hh.ru/vacancy/80521328.

, который будет кормить, дрессировать и ухаживать за четвероногими, а также расставлять собак на посты и обходить территорию вместе с ними. Зарплату обещают достойную, но зависеть она будет от квалификации кандидата, https://spb.hh.ru/vacancy/80521328. Биолога-высотника на зарплату до 60 000 ₽ на руки сейчас ищут для ухода за растениями, которые растут на разной высоте (до 10 метров). Такому специалисту нужно не только не бояться высоты, но и быстро, а также аккуратно ухаживать за растениями и делать видеоотчёты о работе, https://spb.hh.ru/vacancy/83000762.

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