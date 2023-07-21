Мурманская область. Арктика (16+)21.07.23 14:00
Редкая работа: рейтинг по-настоящему единичных вакансий июля в СЗФО по версии hh.ru
Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru работает уже более 23 лет. На протяжение всего этого времени работодатели не перестают искать редких специалистов и публиковать вакансии для них. На этот раз аналитики hh.ru подготовили рейтинг самых необычных вакансий лета 2023 года по всем регионам СЗФО.
Петербург
- Мастера по ремонту оружия на зарплату до 80 000 ₽ на руки ищут в Петербурге. Этот специалист будет обслуживать гражданское (спортивное) оружие. https://spb.hh.ru/vacancy/83500813.
- Артист-вокалист в Петербурге сможет заработать до 150 000 ₽ до вычета налогов, если будет талантливым, харизматичным и креативным работником. Интересно, что костюмы и платья работнику выдадут, достойно заплатят, но за это нужно будет исполнять не только шоу-программу бара, но и песни по заказу гостей, https://spb.hh.ru/vacancy/82262615.
- Мастер по украшению и инкрустированию купальников также в Петербурге может заработать до 50 000 ₽ на руки на производстве сценических купальников для спортсменок, https://spb.hh.ru/vacancy/82245524.
- Кофейный художник также нужен одно из петербургских заведений, чтобы рисовать портреты гостей кафе на стаканчиках за 2-3 минут пока варится кофе, будущему работнику готовы платить до 45 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/83465149.
- Фумелье или специалист по подбору и дегустации сигар в Петербурге предлагают зарплату от 53 000 ₽ на руки. Такому работнику предстоит помогать гостям заведения в выборе кубинских сигар и напитков, https://spb.hh.ru/vacancy/83571488.
- Капитану судна в Северной столице могут заплатить от 150 000 ₽ на руки за управление представительской яхтой по акватории Невы и Ладожскому озеру, а также бережное отношение к своей работе и технике. Интересно, что кроме внушительного пятилетнего опыта в профессии компания ждет, что будущий работник будет жизнелюбом и ответственным человеком, https://spb.hh.ru/vacancy/83423974.
- В Кронштадте ищут вожатого служебных собак, который будет кормить, дрессировать и ухаживать за четвероногими, а также расставлять собак на посты и обходить территорию вместе с ними. Зарплату обещают достойную, но зависеть она будет от квалификации кандидата, https://spb.hh.ru/vacancy/80521328.
- Биолога-высотника на зарплату до 60 000 ₽ на руки сейчас ищут для ухода за растениями, которые растут на разной высоте (до 10 метров). Такому специалисту нужно не только не бояться высоты, но и быстро, а также аккуратно ухаживать за растениями и делать видеоотчёты о работе, https://spb.hh.ru/vacancy/83000762.
Другие регионы СЗФО
- Сыровар в деревне Изори (Ленобласть) может за свою работу получить от 50 000 ₽ на руки, ему придется готовить сыр, перерабатывая по 100-120 литров молока в день, а ещё ухаживать за сыром в хранилищах, https://spb.hh.ru/vacancy/83258907.
- Пекарь-мукосей нужен на хлебное производство в Тосно (Ленобласть), такой работник отвечает за строгий технологический процесс выпечки хлеба, работает на специальном оборудовании и оценивать готовую выпечку, https://spb.hh.ru/vacancy/83288655, средняя зарплата для таких специалистов начинается от 45 000 ₽.
- Биолог (эмбриолог) на зарплату от 40 000 ₽ на руки нужен в Петрозаводске. Компания отмечает, что ищет талантливого биолога, мечтающего в перспективе заниматься эмбриологией, работать в клинике ЭКО и знающего английский язык, https://spb.hh.ru/vacancy/83277437.
- Биотехнолог на зарплату до 150 000 ₽ на руки требуется в Калининграде, такой специалист будет выращивать культурные дрожжи, отбирать пробы и контролировать производство, https://spb.hh.ru/vacancy/83287552.
- Экскурсовод нужен во Всеволожске, будущий работник должен иметь высшее образование, знать военную историю России, вехи ВОВ, а также блокады Ленобласти, средняя зарплата экскурсоводов на данный момент на уровне 37 000 рублей, https://spb.hh.ru/vacancy/78848391
- Разборщик на склад одежды в Калининграде на зарплату до 40 000 ₽ до вычета налогов, будущий работник должен разбираться в брендах одежды, знать модные тенденции и быть энергичным, https://spb.hh.ru/vacancy/83569830.
- Тренер по гимнастике на зарплату до 70 000 ₽ на руки требуется в Выборге, такой сотрудник должен проводить тренировки у начинающих и опытных гимнастов, готовить к соревнованиям, как замечает работодатель, обязательно любить детей и помогать им, https://spb.hh.ru/vacancy/83565286.
- Музейный смотритель на зарплату от 16 242 ₽ нужен в Великом Новгороде в музей-заповедник, такой сотрудник не только следит за сохранностью экспонатов, но и может прибираться в залах музея. Работнику обещают ежеквартальные премии и стимулирующие выплаты, https://spb.hh.ru/vacancy/82956771.
- Мастер по обработке искусственного камня на зарплату от 130 000 ₽ на руки нужен в Парголово, такой работник будет вырезать столешницы, мойки, подоконники для заказчиков и обязательно читать чертежи, https://spb.hh.ru/vacancy/83278379.
- Обувщик на зарплату до 50 000 ₽ на руки нужен в Багратионовске (Калининградская область), будущий сотрудник будет сортировать обувь, а также может заниматься установкой колодок, шлифовать обувь и готовить разные пресс-формы, https://spb.hh.ru/vacancy/83022654
- Взрывник на открытых горных работах и на зарплату от 60 000 ₽ на руки нужен в Петрозаводске, такой работник будет забивать и заряжать скважины, монтировать взрывную сеть, проверять её на исправность и, конечно же, проводить взрывы, https://spb.hh.ru/vacancy/83528760.
- Вокалист с самым низким певческим голосом – басом нужен в Калининграде, ему готовы платить от 20 000 ₽, такой работник будет участвовать во всех филармонических проектах, исполнять драматические роли и партии, в общем петь по 40 часов в неделю, https://spb.hh.ru/vacancy/82194126.
- Заготовителя водорослей на Соловки и на зарплату до 60 000 ₽ на руки ищут в Архангельске, данный специалист будет работать в море на карбасе (лодка с мотором), заготавливать и сушить водоросли на берегу, работнику обещают учет стажа в районах Крайнего Севера, обучение, бесплатное жилье, питание, а также проезд от Архангельска до Соловков и обратно, https://spb.hh.ru/vacancy/83390715.
- Боцман на буксире в Архангельске также может неплохо заработать (до 133 000 ₽ на руки), работать нужно будет в морских рейсах, а также по Северному морскому пути, кроме того кандидатам стоит иметь профессиональное образование и хорошее здоровье, https://spb.hh.ru/vacancy/83336310.
Комментарии
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