Редкие документы, ретрокинопоказы и консультации архивистов: Госархив Мурманской области приглашает на День открытых дверей

Увидеть редкие архивные документы и документальные кинофильмы, получить советы по поиску генеалогической информации, проверить свои знания о прошлом и настоящем Мурманской области северяне смогут в рамках традиционного Дня открытых дверей областного Госархива. В этом году мероприятие пройдет 24 марта и приурочено к празднованию Дня архивов в России и Дня работника культуры.

Тематические активности в Госархиве начнутся в 10.00. В течение дня посетители смогут узнать, как сохранить дорогие семейные реликвии на долгие годы, познакомиться с современными переплетными технологиями и материалами, на наглядных примерах увидеть, как подарить старой книге новую жизнь. В программу Дня открытых дверей также включены выставки, мастер-классы, кинопоказы о значимых событиях в истории Кольского Заполярья, краеведческий диктант и экскурсии по архивохранилищу с демонстрацией подлинников архивных документов и посещением лабораторий. Кроме того, в этот день в архиве состоится практическое занятие по экспертизе ценности архивных документов, а сотрудники учреждения будут консультировать посетителей по вопросам работы в читальном зале и предоставления различных архивных справок.

Вход на мероприятия Дня открытых дверей свободный, но на некоторые активности требуется предварительная запись по телефонам: 8 (8152) 42-16-32, 42-18-82, 42-30-33. Узнать подробности можно на сайте Госархива.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, Государственный архив Мурманской области является крупнейшим среди архивных учреждений области источником информационных ресурсов по истории Кольского полуострова, в его фондах хранится более 900 тысяч документов, отражающих важнейшие вехи развития региона. В прошлом году архивной службе Мурманской области исполнилось 100 лет.