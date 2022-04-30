Мурманская область. Арктика (16+)30.04.22 16:00
Редкий кадр: какие необычные профессии в топе у мурманских работодателей
За последнее время работодатели Мурманской области разместили более 7000 новых вакансий. Как сообщает hh.ru, компаниям нужны как представители массовых профессий, так и редкие специалисты. На этот раз в топ исключительно редких вошли следующие:
- Заместитель главного энергетика золотоизвлекательной фабрики. Среди условий работодатель предлагает проживание в вахтовом поселке: столовая, медицинский пункт, магазин, спортзал, прачечная, баня, зоны отдыха, https://spb.hh.ru/vacancy/54616255;
- Руководителя хаски-центра ищут в центр арктического туризма на зарплату до 140 000 руб. до вычета НДФЛ. Компания ищет человека, который будет сочетать в себе роль стратегического менеджера, развивающего данный проект, и хозяина-администратора, принимающего гостей, https://spb.hh.ru/vacancy/54517249;
- Рыбовод, в обязанности которого войдет кормление рыбы, проведение рыбоводных операций по контрольному взвешиванию рыбы. Работа на морской садковой ферме, https://spb.hh.ru/vacancy/54854659;
- Капитан-механик маломерного судна, до 250 000 руб. на руки. В вакансии указано, что возможно проживание на судне, https://spb.hh.ru/vacancy/54768599;
- Unity Developer. В команду единомышленников ищут специалиста, который искренне любит игры и имеет опыт программирования игровой логики. Компания предоставляет возможность участия в профильных курсах, https://spb.hh.ru/vacancy/53224663;
- Заместитель начальника портовых мастерских. Компания обещает оплату проезда к месту отдыха и обратно с первого года работы, а также возможность профессионального и карьерного роста, https://spb.hh.ru/vacancy/54953249.
* - данные вакансий по состоянию на 28 апреля 2022 года.
Комментарии
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Последние комментарии
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
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