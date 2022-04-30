Редкий кадр: какие необычные профессии в топе у мурманских работодателей

За последнее время работодатели Мурманской области разместили более 7000 новых вакансий. Как сообщает hh.ru, компаниям нужны как представители массовых профессий, так и редкие специалисты. На этот раз в топ исключительно редких вошли следующие:

Заместитель главного энергетика золотоизвлекательной фабрики . Среди условий работодатель предлагает проживание в вахтовом поселке: столовая, медицинский пункт, магазин, спортзал, прачечная, баня, зоны отдыха, https://spb.hh.ru/vacancy/54616255;

. Среди условий работодатель предлагает проживание в вахтовом поселке: столовая, медицинский пункт, магазин, спортзал, прачечная, баня, зоны отдыха, https://spb.hh.ru/vacancy/54616255; Руководителя хаски-центра ищут в центр арктического туризма на зарплату до 140 000 руб. до вычета НДФЛ. Компания ищет человека, который будет сочетать в себе роль стратегического менеджера, развивающего данный проект, и хозяина-администратора, принимающего гостей, https://spb.hh.ru/vacancy/54517249;

ищут в центр арктического туризма на зарплату до 140 000 руб. до вычета НДФЛ. Компания ищет человека, который будет сочетать в себе роль стратегического менеджера, развивающего данный проект, и хозяина-администратора, принимающего гостей, https://spb.hh.ru/vacancy/54517249; Рыбовод , в обязанности которого войдет кормление рыбы, проведение рыбоводных операций по контрольному взвешиванию рыбы. Работа на морской садковой ферме, https://spb.hh.ru/vacancy/54854659;

, в обязанности которого войдет кормление рыбы, проведение рыбоводных операций по контрольному взвешиванию рыбы. Работа на морской садковой ферме, https://spb.hh.ru/vacancy/54854659; Капитан-механик маломерного судна , до 250 000 руб. на руки. В вакансии указано, что возможно проживание на судне, https://spb.hh.ru/vacancy/54768599;

, до 250 000 руб. на руки. В вакансии указано, что возможно проживание на судне, https://spb.hh.ru/vacancy/54768599; Unity Developer . В команду единомышленников ищут специалиста, который искренне любит игры и имеет опыт программирования игровой логики. Компания предоставляет возможность участия в профильных курсах, https://spb.hh.ru/vacancy/53224663;

. В команду единомышленников ищут специалиста, который искренне любит игры и имеет опыт программирования игровой логики. Компания предоставляет возможность участия в профильных курсах, https://spb.hh.ru/vacancy/53224663; Заместитель начальника портовых мастерских. Компания обещает оплату проезда к месту отдыха и обратно с первого года работы, а также возможность профессионального и карьерного роста, https://spb.hh.ru/vacancy/54953249.

* - данные вакансий по состоянию на 28 апреля 2022 года.