Редкое явление: в Мурманской области обнаружены фальшивые монеты

За 9 месяцев 2025 года в банковской системе Мурманской области обнаружено и изъято из обращения 6 поддельных банкнот Банка России – это меньше, чем годом ранее, тогда их было 16. Также обнаружены 3 фальшивые монеты – две из них номиналом 10 рублей и одна пятирублевая.

«Подделка монет – явление редкое. Изготовление металлических подделок экономически не оправдано, их себестоимость превышает номинал. Так, с начала этого года на территории всей страны обнаружили всего 65 поддельных монет номиналом 10 рублей и 28 поддельных монет номиналом 5 рублей. Фальшивых банкнот и монет в целом становится меньше, однако это не повод отказываться от проверки подлинности. Если у вас в руках оказались деньги, вызывающие сомнения, ни в коем случае не пытайтесь ими расплатиться, отнесите их в банк на бесплатную экспертизу», – прокомментировал заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Алексей Андреев.

Подробную информацию о защитных элементах всех российских монет и банкнот можно найти в разделе «Наличное денежное обращение» на сайте Банка России, в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России» и на портале «Финансовая культура».

Для кассиров и других специалистов, которые по роду своей профессиональной деятельности постоянно имеют дело с наличными деньгами, Банк России подготовил обучающий онлайн-курс по определению подлинности и платежеспособности денежных знаков.