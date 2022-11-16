Реестр недобросовестных подрядных организаций пополнился ещё одним горе-участником

Между администрацией города Кировска и ООО «УНР-398» был заключён договор на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов и крыш шести многоквартирных домов Кировска.

В установленный договором срок в полном объёме работы выполнены не были, и заказчик - администрация города Кировска расторгла договор в одностороннем порядке. Обществу неоднократно предоставлялась возможность сдать окончательные результаты работы. Однако, УНР не воспользовалось предоставленной возможностью, работы так и не были завершены на момент расторжения договора.

Мурманское УФАС признало действия общества недобросовестными и включило сведения в отношении ООО «УНР-398» в реестр недобросовестных подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах сроком на три года.

Это обезопасит других заказчиков от заключения договоров с недобросовестным подрядчиком.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457266829%2Falbum-148376343_00%2Frev