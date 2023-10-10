Реестр недобросовестных поставщиков вновь пополняется нерадивым подрядчиком из Самарской области

Мурманское УФАС России включило ООО «Группа компаний «Производство природного камня МВА» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года

В антимонопольный орган поступило обращение от администрации городского поселения Верхнетуломский о включении сведений в отношении ООО «Группа компаний «Производство природного камня МВА» в реестр недобросовестных поставщиков.

Общество не исполнило свои обязательства по контракту на проведение работ по благоустройству общественной территории воинского захоронения: две братские могилы с ограждением и отдельно стоящим памятником.

Администрация в одностороннем порядке отказалась от исполнения контракта.

Между администрацией и обществом был заключён муниципальный контракт в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» на благоустройство общественной территории воинского захоронения пограничникам и мирным жителям, которые погибли во время Великой Отечественной войны во время авианалёта вражеской авиации. Данный объект был выбран для благоустройства по результатам голосования жителей посёлка Верхнетуломский*.

Цена контракта составляла 1,8 млн рублей. Подрядчик должен был демонтировать старый памятник с ограждением и отдельно стоящую стелу и установить всё новое в срок до 30 августа 2023 года.

Подрядчик в установленные контрактом сроки к исполнению работ не приступил.

Заказчик неоднократно направлял подрядчику требования о незамедлительном исполнении условий контракта.

Общество уведомило заказчика о готовности основного материала для производства и выполнения работ. Но в назначенный срок подрядчик даже к демонтажным работам так и не приступил, ссылаясь на нарушение сроков поставки камней и гранита со стороны контрагентов.

Доказательств невозможности исполнения обязательств по контракту общество не представило.

Теперь ООО «Группа компаний «Производство природного камня МВА» в течение двух лет не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках.

* - ссылка на сайт правительства Мурманской области: https://gov-murman.ru/info/news/472295/?ysclid=lnecbcvbco647377361