Реестр недвижимости Мурманской области пополнился сведениями о границах особо охраняемых природных территорий

В Мурманской области активно продолжается работа по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах особо охраняемых природных территорий. В настоящее время в реестре содержится 68 таких территорий. В том числе в 2025 году ЕГРН пополнился сведениями о границах четырёх памятников природы регионального значения:

- «Участок лиственницы сибирской искусственного происхождения» общей площадью 0,9 га, находящийся в границах г. Кола;

- «Геофизическая станция «Ловозеро» общей площадью 4 га, расположенный в границах с. Ловозеро;

- «Пегматиты Горы Малый Пункуруайв» общей площадью 2 га, что в границах г.п. Ревда Ловозерского района;

- «Ледниковый валун возле Апатитов» общей площадью 0,1 га, расположенный на территории, подведомственной муниципальному образованию город Апатиты.

На землях особо охраняемых природных территорий запрещается разведка и разработка полезных ископаемых, деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений, изменение гидрологического режима. В том числе запрещается предоставление земельных участков для ведения садоводства, огородничества, строительства гаражей, а также индивидуального жилищного строительства.

«Чёткое определение границ особо охраняемых природных территорий и внесение данных сведений в ЕГРН позволяет защитить природную среду, а также сделать информацию о таких территориях открытой и доступной для граждан», – подчеркнула руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.