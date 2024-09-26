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Мурманская область. Арктика (16+)26.09.24 17:00

Реестр недвижимости Мурманской области пополняется границами особо охраняемых природных территорий

В Мурманской области активно реализуются мероприятия по наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) актуальными сведениями об объектах реестра границ. В нашем регионе насчитывается 75 особо охраняемых природных территорий, из них 12 федерального значения, 62 - регионального и 1 - местного значения.

«В настоящее время в ЕГРН внесены сведения о границах семи природных территорий федерального значения. Это национальный парк «Хибины», три природных заповедника (Лапландский, Кандалакшский и Пасвик) и три заказника (Канозерский, Мурманский тундровый и Туломский). Также внесены границы 54 особо охраняемых природных территорий регионального значения», - сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Из территориально доступных, но малоизвестных мест для посещения в Кольском Заполярье, можно выделить такие памятники природы, как: «Нямозерские кедры» в Кандалакшском районе, расположены вдоль автодороги ориентировочно в 3 км  к северу от ж/д ст. Нямозеро; «Сосны на границе северного ареала» в Кольском районе, это ориентировочно на 11 км автодороги Мурманск - поселок Серебрянский, по направлению к югу от дороги; «Лиственничная роща Тайболы» в Кольском районе  вдоль трассы Р-21 «Кола», южнее поворота на ж/д ст. Тайбола.

«Внесение границ в ЕГРН защищает уникальные природные объекты от самостроя, вырубки леса и других нарушений. Недостаток или отсутствие данных в ЕГРН может привести к ошибкам, связанными с предоставлением земельных участков для строительства», – отметил и.о. директора филиала ППК «Роскадастр» по Мурманской области Таймураз Бозиев.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, узнать информацию о природных территориях и ограничениях на них можно следующим образом:

1. Посмотреть сведения можно на информационном портале «Национальная система пространственных данных» (НСПД). Для этого на сайте НСПД войдите под своей учетной записью в «Госуслугах», в разделе меню «Все слои» выберите пункт «Определен пользователем»; в разделе «Росреестр» включите подраздел «ФГИС ЕГРН», в котором необходимо перейти в пункт «Зоны и территории»; поставьте галочку в пункте «Особо охраняемые природные территории» и зона отметится красным цветом с ярким контуром.

2. Заказать выписку из ЕГРН в любом МФЦ или на сайте Росреестра. Выписка понадобится при решении вопросов о возможности строительства, из неё можно узнать, имеет ли земельный участок ограничения в использовании.

 

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