РЭФ: Мурманская область в топ-13 регионов по темпам проведения мусорной реформы

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в пленарной сессии Российского экологического форума, состоявшейся под председательством заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Также на мероприятии выступили министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, руководители регионов и российских компаний.

«Сегодня мы обсуждаем важнейшую тему. И я благодарна коллегам, что в качестве такого магистрального направления сегодняшней дискуссии была выбрана реформа обращения с ТКО. Вы знаете, что экологическая повестка, а сегодня с нами работают губернаторы, является достаточно острой для каждого субъекта Российской Федерации. В каждом регионе остро реагируют на экологические проблемы в целом и на проблемы, связанные с обращением с мусором в частности», – отметила во вступлении Виктория Абрамченко.

Заместитель председателя правительства РФ подчеркнула, что в настоящее время в системе обращения с ТКО работают 82 субъекта России, 176 региональных операторов, а охват населения коммунальной услугой составляет 96,5%.

В числе пяти основных параметров успеха реформы Виктория Абрамченко назвала переход на раздельный сбор отходов, снижение отходообразования и объёма захоронений, внедрение механизма «Загрязнитель платит», создание мощностей по обработке и утилизации и «вторую жизнь» отходов через инструменты экономики замкнутого цикла.

«Мы, анализируя первый этап реформы обращения с ТКО, посмотрели на то, что происходит в субъектах Российской Федерации. Так вот, ситуация в стране неоднородна. И сейчас выделили с коллегами из экологического оператора 13 регионов-лидеров, которых оценивали по разным параметрам, – рассказала заместитель председателя правительства РФ. – И на сегодняшний день я могу сказать, что к 2024 году эти 13 лидеров и иные регионы, которые находятся пока в зоне середнячков, могут завершить реформу обращения с ТКО».

В топе лучших субъектов по темпам проведения мусорной реформы Виктория Абрамченко назвала и Мурманскую область.

«Сегодня никого не приходится убеждать в том, что экологическая тема в топе глобальной повестки. В том числе это особая тема и для Арктики. Мы обязаны всем этим активно заниматься, чтобы передать планету нашим детям, внукам и следующим поколениям, – отметил Андрей Чибис. – И, конечно, спасибо федеральному правительству, Виктории Валериевне Абрамченко и Александру Александровичу Козлову, что активно в этом поддерживают регионы».

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что в настоящее время в Мурманской области через обработку пропускается более 50% отходов, а доля того, что подлежит захоронению, снижена до 73%. По словам главы региона, это превышение почти в два раза тех целевых показателей, которые были зафиксированы совместно с федеральным правительством.

«Первое, что мы сделали, – это концессия и мусороперерабатывающий комплекс, который сегодня работает достаточно эффективно. Сейчас мы его развиваем, запускаем там производство RDF-топлива для наших котельных, – рассказал Андрей Чибис. – Второй момент – это модернизация мусоросжигательного завода, который достался нам с советских времён. Почти 800 млн рублей направлено на модернизацию в рамках инвестпроекта. Таким образом, тепло от мусоросжигания уже отправляется в Мурманск, и тем самым сокращается доля мазута».

Андрей Чибис добавил, что на 80% в Мурманской области также обновили мусорные контейнеры и специальную технику для вывоза ТКО. Кроме того, по словам главы региона, работа с новыми перевозчиками показала свою экономическую эффективность благодаря правильному распределению ресурсов.

«Также в конце 2020 года вместе с экологическим оператором мы внимательно проанализировали весь объём мусора, его потоки и прочее. Было принято решение не строить дополнительные объекты в южной части города, а сделать там мусороперегрузочные станции и разумно дозагружать два объекта, которых нам хватает на всю область. В этом смысле мы пришли к очень оптимальной, эффективной системе обращения с отходами на территории региона. И сегодня видим её результативность», – сказал губернатор.

Среди прочего Андрей Чибис отметил проект по ликвидации в рамках нацпроекта «Экология» крупного объекта накопленного экологического ущерба в Мурманской области – помётохранилища бывшей птицефабрики «Снежная». Также глава региона рассказал и о рекультивации мусорного полигона в мурманском микрорайоне Дровяное, куда в течение 50 лет свозились отходы практически со всей области. Планируется, что свалка прекратит существование к концу 2023 года.

«В рамках волонтёрской деятельности также была ликвидирована свалка и в нашей известной Териберке. И сейчас это входная зона в природный парк, который мы создали на берегу Северного Ледовитого океана, где теперь чистота и порядок вместо того мусора, который копился там десятилетия», – подчеркнул Андрей Чибис.

Кроме того, глава региона рассказал об акции «Чистая Арктика: от родника до океана», в которой приняли участие более 300 волонтёров Заполярья, собравшие 50 тонн мусора. Более 300 тонн металла также убрано в рамках партнёрства с экологическим взводом Северного флота.

Губернатор отметил, что Мурманская область активно развивает зелёную промышленность. Так, в регионе сокращены выбросы диоксида серы на 85% за счёт закрытия старого плавильного цеха в Никеле; начинается строительство завода белой металлургии «Большая медь» взамен вредного производства в Мончегорске; на 600 тысяч тонн в год снизит общий объём выбросов углекислого газа в атмосферу работа нового ветропарка «Кольская ВЭС», который сегодня относится к числу наиболее крупных проектов в сфере энергетики в России.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам Андрея Чибиса, в области дополнительно сделан акцент на экологичных видах транспорта. Благодаря региональному закону для них обнулили налог, установили две электрические заправки. Глава региона добавил, что уже заключено и соглашение с РОСНАНО по реализации пилотных проектов для сокращения выбросов парниковых газов.

«Сегодня наша общая задача – также менять и культуру поведения наших граждан в части обращения с ТКО. Через инструменты волонтёрства, через инструменты позиционирования этих людей, награждения, через «прививку» культурного экологического кода», – подытожил Андрей Чибис.