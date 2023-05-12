Регина Потехина и Иван Сорокин-Соловьев: о фестивале компьютерных игр «Мяч на Имандре»

23 апреля в Мончегорске в рамках фестиваля компьютерных игр «Мяч на Имандре» впервые состоялся масштабный киберспортивный турнир «FIFA 2023» для геймерского сообщества и зрителей со всей Мурманской области.

На мероприятие зарегистрировались участники из 11 городов Мурманской области. В финал вышли 32 сильнейших игрока из Мурманска, Мончегорска и Кировска в возрасте от 16 до 39 лет.

Помимо турнира FIFA 2023, на фестивале «Мяч на Имандре» были организованы разнообразные площадки, где даже самый искушённый зритель мог найти что-то по душе: зона игр, зона искусственного интеллекта, VR-зона, ретро-зона, лекторий и зал аниматоров для самых юных зрителей, фотозона.

Победителем турнира «FIFA 2023» стал Александр Бердников из Мурманска, он выиграл игровую консоль Sony PlayStation 5. Второе место занял Роман Комиссаров из Мончегорска и стал счастливым обладателем игрового кресла, а третье место досталось Игорю Серышеву из Мончегорска, ему подарили набор игровой периферии. Остальные участники также получили памятные подарки от организаторов фестиваля.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Регина Потехина, заместитель директора по направлению «Социально-культурная сфера» АНО «Агентство развития Мончегорска», и Иван Сорокин-Соловьев, организатор фестиваля «Мяч на Имендре», директор Мурманской региональной общественной организации развития цифровых компетенций, расскажут о том, как создавался проект, сколько в нашем регионе киберспортсменов и какую цель преследовали организаторы фестиваля.