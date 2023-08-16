Регинвестандарт 2.0: в Мурманской области утверждена инвестиционная декларация

В рамках реализации нового Регионального инвестиционного стандарта (Рис 2.0) на территории Мурманской области введена инвестиционная декларация. Документ представлен на Инвестиционном портале Мурманской области в разделе «Инвестиционный климат» и доступен по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, инвестиционная декларация отражает полную информацию об инвестиционных возможностях, приоритетных отраслях и перспективных проектах Мурманской области. В ней содержатся данные об обязательствах региона перед инвесторами, инвестиционной команде, а также о принципах взаимодействия исполнительных органов области с предпринимателями для содействия созданию благоприятного инвестиционного климата и реализации проектов.

«В этом году Мурманская область, наряду ещё с 41 регионом России переходит на новый Региональный инвестиционный стандарт Минэкономразвития. Он призван упростить масштабирование бизнеса, создав единый клиентский путь. Инвестиционная декларация Мурманской области принята сроком на 5 лет и гарантирует сохранение и развитие условий реализации инвестиционных проектов, а также защиту прав, интересов и субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности», - отметила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru