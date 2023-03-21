Регинвестстандарт 2.0: Мурманская область представила лучшие практики по работе с инвесторами в Москве

Мурманская область представила лучшие практики по работе с инвесторами в Москве в рамках обучения по внедрению нового Регионального инвестиционного стандарта 2.0.

В Москве стартовало обучение региональных команд по внедрению инвестиционного стандарта в субъектах России. В образовательной программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд», разработанной Высшей школой госуправления РАНХиГС совместно с Минэкономразвития России, участвуют руководители и сотрудники органов власти, институтов развития бизнеса, представители муниципальной власти Мурманской области. В ходе обучения участники получат необходимые навыки для формирования ключевых институтов и элементов стандарта. Программа повысит инвестиционно-финансовые компетенции, познакомит с лучшим опытом по привлечению бизнеса.

«Регионы ведут большую работу по внедрению инвестиционного стандарта. Но главное, как мы будем пользоваться его инструментами. Чтобы улучшить качество взаимодействия с бизнесом, была запущена программа обучения инвесткоманд. В прошлом году Высшая школа госуправления РАНХиГС подготовила тысячу специалистов. Еще столько же обучатся в 2023 году. Это возможность провести самодиагностику, обменяться успешными практиками, получить навыки по работе с отдельными инструментами инвестиционного стандарта», – обратился к участникам в ходе церемонии открытия заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

Региональный инвестиционный стандарт Минэкономразвития призван упростить масштабирование бизнеса, создав единый клиентский путь вне зависимости от региона. Для внедрения стандарта регионы утверждают инвестиционные декларации с обязательствами по неухудшению условий. Создаются агентства инвестиционного развития и комитеты для сопровождения проектов и разрешения спорных вопросов, формируются инвестиционные карты регионов и свод правил с оптимальными алгоритмами для подключения к инфраструктуре. В 2023 году инвестиционный стандарт внедряют 42 региона. Эту работу курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

«Обновленный регинвестстандарт задает единые правила, которым должны отвечать регионы сегодня, при этом многие его элементы успешно работают в Мурманской области: по системе «одного окна» инвесторов сопровождает региональная Корпорация развития, также функционирует Инвестиционный портал, признанный экспертами одним из лучших в стране. В ближайшее время будет опубликована инвестиционная декларация», – отметила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

Отдельное внимание при внедрении регионального инвестстандарта уделяется практикам регионов. Во время обучения в качестве успешной работы команды Мурманской области, рекомендованной к масштабированию в других субъектах, участники и эксперты отметили Инвестиционный портал – за наполненность и доступность представленной информации, а также практику постоянного мониторинга активности инвеступолномоченных.

«Институты инвеступолномоченных существуют в целом ряде регионов России. Однако в Мурманской области их деятельность ежемесячно анализируют. И результаты оценки региональная Корпорация развития регулярно представляет губернатору на оперативных совещаниях, что очень хорошо с точки зрения стимулирования работы представителей власти улучшать условия для инвесторов», – отметил преподаватель первого модуля обучения, директор по региональному развитию Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития Алексей Бобов.

В Минэкономразвития РФ отмечают, что в текущих условиях новый инвестстандарт позволит находить новые точки роста экономики. До конца года его внедрят по всей стране, отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru