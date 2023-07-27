«Регион для молодых»: благодаря нацпроекту в Мурманской области откроется первый центр по стандартам Росмолодёжи

В Мурманской области проводится программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых». Её цель – создание условий для самореализации молодежи, современных пространств, повышение компетенций профильных специалистов.

«Осенью этого года мы планируем открытие первого молодёжного центра по стандартам Федерального агентства по делам молодежи в Кандалакше. На создание нового пространства на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр содействия социальному развитию молодежи «Гармония» выделено более 28 млн рублей», – сообщила в ходе вчерашнего заседания регионального правительства первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Здесь откроется творческое объединение «Территория творчества», а также психологическая служба, куда любой желающий может обратиться за квалифицированной психологической помощью и поддержкой. Помимо консультаций будут проходить тренинги и мастер-классы, а также занятия по укреплению здоровья.

Помимо этого, в рамках деятельности центра будет функционировать клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья «Содружество» с целью социальной адаптации подростков и молодых людей данной категории.

«Постройка нового молодежного центра стала возможна благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых» от Росмолодёжи. О желании привлечь средства на развитие молодежной политики всего заявил 51 субъект, подав заявки с инициативами на конкурс. В результате субсидии на развитие молодежной политики получили 42 региона России, в том числе и Кандалакша», – прокомментировал председатель регионального комитета молодёжной политики Егор Хаценко.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, в первой половине 2023 года в рамках программы национального проекта уже проведён межрегиональный фестиваль «Молодёжный ДВИЖ – 2023», в котором приняли участие больше 300 человек, а также мероприятия по обучению и профессиональной переподготовке специалистов сферы государственной молодежной политики Мурманской области, в том числе выездные, волонтерский интенсив для актива добровольческого движения Кандалакшского района, разработан и выпущен в количестве 200 экземпляров сборник лучших практик из опыта работы специалистов по работе с молодёжью Мурманской области.

«Важность таких обучающих мероприятий не только в получении специалистами новых знаний и навыков, которые помогу им лучше понимать проблемы молодёжи, но и в возможности развития профессиональных связей и обмена опытом с коллегами. Уже в сентябре мы откроем первый молодёжный центр в регионе по стандартам Федерального агентства по делам молодёжи», – отметил Егор Хаценко.

Фото: https://gov-murman.ru