Регион готовится отметить день основания Мурманской области

28 мая Мурманская область отметит 83-ю годовщину со дня образования. Об организации и проведении мероприятий, приуроченных к праздничной дате, на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«В связи с предстоящим знаменательным событием в муниципальных образованиях подготовлены десятки мероприятий: книжные выставки, фотоконкурсы, квесты, праздничные концерты, спортивные мероприятия, онлайн-поздравления, – отметила вице-губернатор. – Запланированные мероприятия пройдут в период с 24 по 30 мая с соблюдением мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

28 мая в Мурманске пройдёт заседание Совета по морской деятельности при правительстве региона, его повестка затронет вопросы развития перспектив портовых проектов и морского туризма, подготовки специалистов в сфере морской деятельности, сохранения морского культурного и исторического наследия, патриотического воспитания молодежи. В этот же день в центре дополнительного образования «Лапландия» пройдет областной добровольческий форум «Моя малая Родина», а 29 мая состоится встреча губернатора Андрея Чибиса с лучшими выпускниками Мурманской области и мотопробег, который откроет мотосезон в Заполярье.

«Основные праздничные мероприятия в Мурманске запланированы на 29 мая, – сообщила Елена Дягилева. – На площади Пять Углов концертную программу «На Севере жить!», посвященную 83-летию Мурманской области, откроет театрализованный концерт (с 15.00 до 18.00), в котором примут участие творческие коллективы 11 муниципалитетов. Автономная некоммерческая организация «Мурманконгресс» организует аттракционы (качели, прокат детских автомобилей, чеканка монет) и фотозоны в пешеходной зоне по улице Воровского».

Также 29 мая с 13.00 до 18.00 для жителей региона будет организована возможность вакцинации против COVID-19 на базе мобильного прививочного пункта, установленного на площади Пять Углов. Пропускная способность пункта – 6-10 человек в час.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кульминацией праздника в 18.20 станет творческий флешмоб «На севере – жить!» и поздравление губернатора. С 18.30 до 19.30 программу продолжит концерт группы «Айова» (г. Санкт-Петербург) и молодёжная дискотека, которая завершится в 21 час.