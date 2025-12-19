Регион меняется к лучшему: в Сафоново капитально отремонтировали кабинет врача общей практики

В рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и стратегического плана «На Севере — Жить!» в Сафоново капитально отремонтировали кабинет врача общей практики.

Работы включали в себя ремонт входной группы, замену всех инженерных сетей: водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение, ремонт и перепланировку внутренних помещений. Сделана современная отделка. На капремонт направлено порядка 30 млн рублей.

В новом современном помещении организованы кабинеты врача общей практики и педиатра, доврачебный, физиотерапевтический, прививочный, процедурный и медицинской профилактики. Медучреждение будет оснащено новым современным оборудованием.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, начало работы кабинета запланировано на январь 2026 года. В комфортных условиях первичную медико-санитарную помощь здесь будут получать порядка 1800 северян, из них 400 детей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559015/#&gid=1&pid=6