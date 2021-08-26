Регион получит инфраструктурный бюджетный кредит в 3,4 миллиарда рублей на строительство «Нового Мурманска»

Сегодня в рамках заседания правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителям председателя правительства РФ Марата Хуснуллина была рассмотрена и одобрена заявка Мурманской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию проекта «Новый Мурманск». В заседании по каналам видеосвязи принял участие губернатор региона Андрей Чибис.

«Благодаря кредиту на сумму 3,4 млрд рублей в Мурманске будет создан культурно-деловой центр «Новый Мурманск», в составе которого будут построены конгресс-холл, гостиница, крытый тематический парк, музей Арктики, фуд-корты и ряд других объектов», – пояснил Марат Хуснуллин.

Глава Мурманской области поблагодарил вице-премьера за поддержку проекта.

«Получение инфраструктурного бюджетного кредита на КДЦ «Новый Мурманск» для нас – не только инструмент по созданию уникального городского пространства, которое станет точкой притяжения для жителей и гостей нашей области. Главное, что будет создано более 2 тысяч новых рабочих мест для жителей города. За эти принципиально новые возможности для Мурманска как столицы Арктики я благодарю правительство страны и Марата Шакирзяновича лично», – сказал Андрей Чибис.

Марат Хуснуллин дал поручение Минстрою и Минфину России оперативно заключить с регионами, получившими «добро» на кредиты, соответствующие соглашения и начать работу по доведению средств.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, инфраструктурный бюджетный кредит – новый инструмент территориального развития Российской Федерации, анонсированный в Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию 21 апреля. Инфраструктурные бюджетные кредиты выдаются регионам по ставке не более 3% годовых и со сроком погашения до 15 лет. Приоритетными для финансирования проектами являются обновление системы ЖКХ, строительство автомобильных дорог, комплексное развитие территорий и создание объектов туристической индустрии. Основными обязательными требованиями к проектам определены объём привлекаемых внебюджетных средств, который не должен быть меньше бюджетного кредита, и объём будущих дополнительных налоговых доходов, который не должен быть меньше расходов на обслуживание и возврат кредита в течение 15 лет.