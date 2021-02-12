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Мурманская область. Арктика (16+)12.02.21 13:00

Регион проходит отопительный период в штатном режиме

На заседании совета Мурманской областной Думы заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин рассказал о прохождении текущего осенне-зимнего отопительного периода.

«Регион проходит отопительный период в штатном режиме. Надёжное и бесперебойное теплоснабжение обеспечивается всем потребителям всех населенных пунктов региона, в том числе и удаленных. На сегодняшний день не было зафиксировано ни одной аварии на объектах жилищного фонда и социальной сферы, а количество технологических нарушений снизилось практически в 2 раза по сравнению в прошлой зимой», – подчеркнул вице-губернатор.

Чтобы отопительный сезон проходил штатно, была проделана огромная предварительная работа по подготовке котельных и сетей по всему региону. А для ликвидации возможных аварий на объектах ЖКХ работает 592 бригад (это 3707 человек) и 2005 единиц техники.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участники заседания совета Мурманской областной Думы обсудили финансовую поддержку муниципалитетов, субсидии ресурсоснабжающим организациям для сдерживания тарифов населению, успешно реализованные проекты модернизации отопления и ухода от мазутозависимости, а также ряд других вопросов.

«Общение получилось насыщенным и разносторонним, даже затронули несколько тем, выходящих за рамки обозначенной повестки. Надо отметить, что депутаты ответственно и профессионально подходят к изучению вопросов жилищно-коммунальной сферы, глубоко вникают в суть проблем, которые мы решаем для улучшения качества жизни северян», – отметил Юрий Сердечкин.

 

 

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