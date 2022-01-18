Региональная денежная выплата на льготное зубопротезирование увеличена

Губернатором Мурманской области Андреем Чибисом принято решение о повышении с 1 января 2022 года стоимости регионального сертификата на льготное зубопротезирование.

До настоящего времени стоимость сертификата (денежная выплата), которую получали в качестве компенсации расходов граждане льготных категорий (ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны труда, почётные доноры и др.) по результатам оказания социальной услуги по изготовлению зубных ортопедических конструкций любой сложности, не превышала 15470 рублей.

Андрей Чибис принял решение увеличить номинал сертификата до двух величин прожиточного минимума пенсионера Мурманской области: в 2022 году он составит 34790 рублей.

Кроме того, размер денежной выплаты будет ежегодно изменяться, так как зависит от величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации на очередной год, и устанавливается ежегодно с учетом роста величины прожиточного минимума на душу населения в целом по стране.

Данная мера позволит снизить существующую очередь отдельных категорий граждан на изготовление зубных протезов, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.