Региональная Дума поддержала заключение Соглашения о сотрудничестве между Мурманской областной Думой (Российская Федерация) и Могилевским областным Советом депутатов (Республика Беларусь)

Сегодня проходит очередное заседание регионального парламента. В нём принимают участие депутаты Думы, сенатор Татьяна Сахарова и депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, представители исполнительных органов власти, Контрольно-счётной палаты области, областного суда, прокуратуры. Ведёт заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой.

В повестке – 15 вопросов, которые посвящены самым разным сферам жизни региона.

В первом чтении и окончательной редакции приняты проекты законов «О присвоении поселку Видяево почётного звания Мурманской области «Населённый пункт морской доблести» и «О присвоении населённому пункту Высокий почётного звания Мурманской области «Населенный пункт лётной доблести», которые были внесены председателем регионального парламента.

Напомним, ранее на комитете было рассмотрены и поддержаны соответствующие ходатайства Советов депутатов муниципальных образований, на которые впоследствии получены положительные заключения от губернатора области.

- Оба посёлка играют очень важную роль в обеспечении суверенитета и государственной безопасности, мирной жизни народа, - отметил Сергей Дубовой. - В активе соединения, базирующегося в Видяево, сотни успешно выполненных дальних походов, боевые службы около 600 офицеров, мичманов, старшин и матросов награждены орденами и медалями. Жители Видяево и Высокого по праву могут гордиться богатой героической историей этих населённых пунктов, значительным вкладом в укрепление обороноспособности страны и людьми, которые проходили или проходят службу в этих гарнизонах.

Областной Думой также приняты изменения в отдельные законодательные акты Мурманской области (в части приведения регионального законодательства в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации).

В первом чтении и окончательной редакции принят проект закона «О содействии развитию льготного ипотечного кредитования и мерах государственной поддержки по улучшению жилищных условий граждан в Мурманской области». Планируется добавить два новых направления предоставления мер государственной поддержки. Единовременную денежную выплату можно будет направить на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа) на строительство индивидуального жилого дома, приобретение домокомплекта для строительства индивидуального жилого дома, приобретение индивидуального жилого дома, в том числе в рамках долевого строительства либо на приобретение у застройщика индивидуального жилого дома, строящегося в соответствии с федеральным законом.

В окончательной редакции также принят законопроект, который вносит изменения в региональные законы «О государственной социальной помощи в Мурманской области» и «О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области».

Кроме того, областная Дума поддержала заключение Соглашения о сотрудничестве между Мурманской областной Думой (Российская Федерация) и Могилевским областным Советом депутатов (Республика Беларусь). Подписание документа планируется в конце июня в Витебске в рамках XI Форума регионов Беларуси и России.

Сейчас заседание областной Думы проходит в большом зале областной филармонии, где с традиционным отчётом о результатах деятельности правительства Мурманской области выступает глава региона Андрей Чибис.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30116/