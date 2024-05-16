В рамках Года семьи в Кольском Заполярье прошли «Большие семейные выходные»Музеи Кольского Заполярья готовятся к участию в ежегодной акции «Ночь музеев», которая пройдет в ночь с 18 на 19 мая
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.05.24 14:30

Региональная Дума поддержала заключение Соглашения о сотрудничестве между Мурманской областной Думой (Российская Федерация) и Могилевским областным Советом депутатов (Республика Беларусь)

Сегодня проходит очередное заседание регионального парламента. В нём принимают участие депутаты Думы, сенатор Татьяна Сахарова и депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, представители исполнительных органов власти, Контрольно-счётной палаты области, областного суда, прокуратуры. Ведёт заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой.

В повестке – 15 вопросов, которые посвящены самым разным сферам жизни региона.

В первом чтении и окончательной редакции приняты проекты законов «О присвоении поселку Видяево почётного звания Мурманской области «Населённый пункт морской доблести» и «О присвоении населённому пункту Высокий почётного звания Мурманской области «Населенный пункт лётной доблести», которые были внесены председателем регионального парламента.

Напомним, ранее на комитете было рассмотрены и поддержаны соответствующие ходатайства Советов депутатов муниципальных образований, на которые впоследствии получены положительные заключения от губернатора области.

- Оба посёлка играют очень важную роль в обеспечении суверенитета и государственной безопасности, мирной жизни народа, - отметил Сергей Дубовой. - В активе соединения, базирующегося в Видяево, сотни успешно выполненных дальних походов, боевые службы около 600 офицеров, мичманов, старшин и матросов награждены орденами и медалями. Жители Видяево и Высокого по праву могут гордиться богатой героической историей этих населённых пунктов, значительным вкладом в укрепление обороноспособности страны и людьми, которые проходили или проходят службу в этих гарнизонах.

Областной Думой также приняты изменения в отдельные законодательные акты Мурманской области (в части приведения регионального законодательства в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации).

В первом чтении и окончательной редакции принят проект закона «О содействии развитию льготного ипотечного кредитования и мерах государственной поддержки по улучшению жилищных условий граждан в Мурманской области». Планируется добавить два новых направления предоставления мер государственной поддержки. Единовременную денежную выплату можно будет направить на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа) на строительство индивидуального жилого дома, приобретение домокомплекта для строительства индивидуального жилого дома, приобретение индивидуального жилого дома, в том числе в рамках долевого строительства либо на приобретение у застройщика индивидуального жилого дома, строящегося в соответствии с федеральным законом.

В окончательной редакции также принят законопроект, который вносит изменения в региональные законы «О государственной социальной помощи в Мурманской области» и «О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области».

Кроме того, областная Дума поддержала заключение Соглашения о сотрудничестве между Мурманской областной Думой (Российская Федерация) и Могилевским областным Советом депутатов (Республика Беларусь). Подписание документа планируется в конце июня в Витебске в рамках XI Форума регионов Беларуси и России.

Сейчас заседание областной Думы проходит в большом зале областной филармонии, где с традиционным отчётом о результатах деятельности правительства Мурманской области выступает глава региона Андрей Чибис.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30116/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Количество вакансий для людей с инвалидностью в 2024 году выросло в СЗФО на 73% - рейтинг регионов по уровню инклюзивности
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
Комментарий к новости:Игорь Артеменко, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева: по каким направлениям обучаются студенты в рыбопромышленном колледже и почему учреждение присоединилось к программе «Профессионалитет»
Неля
03.05.24 19:26
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, где можно посмотреть результаты конкурса? *** Итоги конкурса можно посмотреть по ссылке: https://minsoc.gov-murman.ru/activities/labor_relations/contests/ *** Ре
Комментарий к новости:Мурманской морской торговый порт НТК отметил семь работ конкурса рисунка «Безопасный труд глазами детей»
Светлана
28.04.24 22:54
Вечер отдыха состоится 25 апреля,а год какой *** День добрый, Светлана! Год мероприятия стоит в дате размещения этого анонса в самом верху текста: 24.04.18 13:59 Это 2018 год, но если посмотреть н
Комментарий к новости:Кировка приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка»
-Правовая консультация (18+)Где нельзя размещать дома, или Зоны с особыми условиями использования территории
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Зарплаты в Мурманской области по сравнению с прошлым годом выросли почти на 20 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 7 копеек, доллар теряет 33 копейки-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 мая-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Правительство РФ утвердило единые требования к назначению и предоставлению мер соцподдержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика