Региональная экономика: кредитный портфель мурманчан снижается, а сбережения растут

Темпы прироста розничного кредитования в апреле 2026 года сохранились на уровне марта (с учётом сезонной корректировки). Рост привлеченных средств населения в апреле продолжился, хотя несколько замедлился, преимущественно за счёт срочных вкладов, отмечается в новом докладе Банка России «Региональная экономика».

В Мурманской области совокупный портфель розничных кредитов на начало мая составил 187,9 млрд рублей. За месяц он уменьшился на 0,2%. Ипотечный портфель в апреле увеличился на 0,3%, до 92,5 млрд рублей. Как и месяцем ранее, основной объём выдач приходился на льготные программы. По мере смягчения условий кредитования доля рыночной ипотеки продолжила расти.

«Жители региона по-прежнему сохраняют высокую сберегательную активность, несмотря на снижение ставок по депозитам вслед за ключевой. На 1 мая 2026 года накопления граждан на счетах и вкладах (за исключением счетов эскроу) составили 381,9 млрд рублей, что на 7,9 млрд, или на 2,1% больше, чем на начало апреля», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, при подготовке доклада использованы данные опросов более 15 тысяч нефинансовых предприятий и мнения экспертов по всей стране, в том числе 136 компаний – из Мурманской области. Совет директоров Банка России использует данные доклада при принятии решений по ключевой ставке. Ближайшее заседание состоится 19 июня 2026 года.