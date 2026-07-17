Региональная экономика: разнонаправленная потребительская активность в Мурманской области

В мае 2026 года в Мурманской области, как и в целом на Северо-Западе, потребительская активность в разрезе сегментов была разнонаправленной. Вырос оборот розничной торговли, а объём оказанных населению платных услуг, наоборот, сократился. Об этом говорится в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

В нашем регионе оживился спрос на легковые автомобили. Среди причин – благоприятный для покупателей курс рубля, а также снижение ставок по автокредитам. Выдачи автокредитов в мае после некоторого снижения в апреле увеличились.

«Что касается потребительского кредитования в целом, то оно продолжает восстанавливаться в регионе. С января по май (за 5 месяцев) объём выдач увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Портфель потребительских кредитов в мае прирос на 1,1 млрд рублей и на 1 июня составил 96,6 млрд рублей. В то же время, несмотря на некоторое снижение ставок, продолжили расти сбережения северян на вкладах и накопительных счетах в банках. За май они выросли на 216,0 млн рублей и достигли 382,1 млрд рублей (без учёта средств на счетах эскроу)», – отметила начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, подробнее о тенденциях в реальном секторе российской экономики – в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ». Специальные темы выпуска – потребительская активность населения, финансы предприятий и черная металлургия.

Доклад основан на мнениях экспертов по всей стране и результатах мониторинга нефинансовых предприятий. В июле в опросе приняли участие почти 12,3 тысячи компаний, 135 из которых работают в Мурманской области. Совет директоров Банка России учитывает эти данные при принятии решения по ключевой ставке. Ближайшее заседание состоится 24 июля 2026 года.