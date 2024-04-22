«Региональная экономика»: рост спроса стимулировал наращивание производства в химической промышленности

Эксперты Банка России в очередном выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ» оценили экономическую ситуацию в макрорегионах. По данным обзора, производство продолжило расти в условиях высокого внутреннего спроса. На Северо-Западе темпы роста производства в химической промышленности опережали общероссийские.

«Производители удобрений расширяли сырьевую базу и логистические возможности. Так, один из крупных производителей удобрений в округе для развития сырьевой базы ввёл в промышленную эксплуатацию новый подземный горизонт по добыче апатит-нефелиновой руды на месторождении в Мурманской области», – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Подробнее об актуальных экономических тенденциях в регионах страны – в новом выпуске доклада Банка России. Специальные темы апрельского номера – подготовка аграриев к весенней посевной кампании, ситуация на региональных рынках труда, а также рынок сельхозтехники.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, доклад «Региональная экономика» готовится экспертами Банка России на основе данных опроса предприятий (в апреле в нём приняли участие почти 13 тысяч предприятий, в том числе около 1500 организаций на Северо-Западе), а также анализа широкого спектра статистики и мнений аналитиков. Эту информацию Банк России учитывает в том числе при принятии решения по ключевой ставке.