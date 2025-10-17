«Региональная экономика»: сберегательная активность жителей Мурманской области остаётся высокой

В июле-августе 2025 года банковские депозиты оставались привлекательными для вкладчиков, несмотря на снижение процентных ставок. Об этом говорится в октябрьском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Так, жители Мурманской области к началу сентября накопили на вкладах 343,5 млрд рублей (без учёта счетов эскроу). Только в августе темп прироста составил 0,2%. А за год объём средств населения в банках вырос на 18%, или на 52,7 млрд рублей.

«Несмотря на некоторое снижение, процентные ставки по депозитам остаются выше фактической и ожидаемой инфляции. Это помогает вкладчикам защитить свои сбережения от обесценивания – людям по-прежнему выгоднее копить, чем тратить. Банк России продолжит вести политику, направленную на поддержание сберегательной активности населения и сбалансированный рост кредитования», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Подробнее о ситуации в экономике как в целом в России, так и в разрезе макрорегионов, читайте в октябрьском докладе «Региональная экономика». В фокусе выпуска – денежно-кредитные условия и кредитно-депозитные рынки, региональные бюджеты, а также урожай 2025 года. Среди источников информации для документа – опросы экспертов и мониторинг 11 тысяч предприятий по всей стране, в том числе 120 компаний из Мурманской области.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, совет директоров Банка России использует данные доклада при принятии решений по ключевой ставке.