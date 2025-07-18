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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.25 12:30

«Региональная экономика»: вклады жителей Мурманской области продолжают расти

В мае-июне текущего года в России прирост средств граждан в банках продолжился, но был несколько ниже, чем несколькими месяцами ранее. Такие данные приводит Банк России в июльском докладе «Региональная экономика».

«Несмотря на некоторое снижение процентных ставок по депозитам, продолжил расти объём средств на счетах жителей Мурманской области. По данным на 1 июня 2025 года, объём сбережений северян превышал 334 млрд рублей. За год объём вкладов вырос на 14%, месяцем ранее – на 17%. В то же время сократился кредитный портфель жителей региона: при высоких ставках выгодно открыть вклад в банке, и люди предпочитают больше сберегать и меньше тратить, в том числе за счёт покупок в кредит», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк. 

По данным мониторинга Банка России, на первую декаду июля максимальный размер процентной ставки в десяти крупнейших российских банках составлял 17,9% годовых.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, подробнее о ситуации в экономике, потребительской и деловой активности, ценовых ожиданиях предприятий, как в целом по стране, так и в разрезе макрорегионов, можно прочитать в очередном докладе Банка России «Региональная экономика». В фокусе выпуска – динамика импортных поставок и запасов, ситуация на рынке труда, а также рынок легковых автомобилей.

Среди источников информации для документа – опросы экспертов и мониторинг свыше 15 тысяч предприятий по всей стране, в том числе 118 компаний из Мурманской области.

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