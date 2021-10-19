Региональная государственная ветеринарная служба повела семинар-практикум для специалистов лечебных групп

Cеминар-практикум для ветеринарных специалистов лечебных групп состоялся в конце прошедшей недели на базе Полярнозоринской городской ветеринарной станции. Его организовала региональная государственная ветеринарная служба.

На Полярнозоринской станции недавно была проведена реконструкция помещений, в которых осуществляется приём животных и хирургического блока, поэтому для проведения мероприятия было выбрано именно это подразделение ГОБВУ «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных».

Семинар проходил в режиме круглого стола.

Участники рассмотрели особенности проведения ортопедического осмотра животных, выбора укладок при рентгенологическом исследовании ортопедических заболеваний, процессы контроля острой и хронической боли пациентов, диагностические тесты при проведении клинического приёма.

Также в рамках семинара были рассмотрены особенности отбора проб биоматериалов и проведения лабораторных исследований у различных животных.

Ветеринарные специалисты обсудили интересные клинические случаи из своей практики, в том числе положительный случай лечения инфекционного перитонита кошек (FIP) – чрезвычайно опасного смертельного заболевания, возбудителем которого является вирус из семейства Coronaviridae.

Как сообщает региональный комитет по ветеринарии, в целях обеспечения эпидемиологического благополучия на семинар допускались ветеринарные специалисты только после предъявления действующего QR-кода о вакцинации или справки о перенесённом заболевании COVID-19.

Семинар позволил актуализировать и расширить свои компетенции всем присутствующим специалистам.