Региональная Кадастровая палата информирует о наиболее значимых изменениях в закон о госрегистрации недвижимости

Эксперты Кадастровой палаты по Мурманской области рассказали о ряде изменений в закон о госрегистрации недвижимости, призванных помочь гражданам получать максимальное количество существенной информации об объектах недвижимости, свести к минимуму риск любых мошеннических действий в отношении недвижимости.

Одним из значимых изменений, вступивших в силу 29.06.2022 является отнесение к основным характеристикам объекта недвижимости сведений:

- о том, что жилое помещение расположено в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,

- о признании жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, непригодным для проживания,

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,

- о признании жилого дома непригодным для проживания.

При этом, вспомогательные виды разрешенного использования перестали указываться в дополнительных характеристиках объекта недвижимости.

Теперь орган государственной власти и местного самоуправления обязан направить решение о признании объекта недвижимости аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, непригодным для проживания в Кадастровую палату в порядке межведомственного взаимодействия. Данные сведения являются общедоступными и, при их наличии, отражаются в соответствующей выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

«Таким образом, у потенциальных покупателей жилья появляется дополнительная возможность получить максимальное количество существенной информации об интересующем объекте недвижимости. При чем эту информацию можно получить самостоятельно, не обращаясь к риэлтору», – отметила ведущий юрисконсульт Кадастровой палаты по Мурманской области Ольга Павлова.

Кроме этого, вступили в силу изменения, согласно которым заявления о постановке на кадастровый учёт и государственной регистрации прав на недвижимость нельзя будет высылать почтой. Теперь можно подавать документы в сфере оборота недвижимости либо лично на бумажном носителе, либо направлять документы в электронном виде, подписав их электронной подписью. Эта мера призвана помочь свести к минимуму риск любых мошеннических действий в отношении недвижимости.

Подводя итог, отметим, что за последние два года с участием Росреестра принято 36 федеральных законов в сфере земли и недвижимости в интересах людей. Основной принцип этой работы – изменения должны быть своевременными и понятными.