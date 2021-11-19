Региональная команда управленцев представила проект развития Мурманска в Школе СКОЛКОВО

Команда Мурманской области прошла обучение по уникальной программе развития Госкорпорации ВЭБ.РФ и Московской школы управления СКОЛКОВО для управленческих кадров из 100 крупнейших городов. Основная цель программы – сформировать команды управленцев, которые будут обладать компетенциями для запуска и реализации масштабных преобразований на своих территориях.

В состав команды Мурманской области вошли в том числе представители регионального правительства и администрации Мурманска. Накануне участники программы презентовали свои «дипломные работы». На финальных защитах присутствовали главы регионов, заместители губернаторов, эксперты ВЭБ.РФ, Школы СКОЛКОВО, НИУ ВШЭ и Группы ВЭБ.РФ.

«Мы прошли большой, сложный, но интересный путь к началу масштабных преобразований на ваших территориях. 100 городов, 500 человек, почти полтора года вместе – это то, что останется в памяти на всю жизнь. На программе мы вместе обсудили около 1,5 тыс. проектных инициатив, порядка 300 сейчас находятся в работе у Группы ВЭБ.РФ. Мы очень хотим, чтобы проекты «принесли» результаты и изменения, которые увидит каждый горожанин», – прокомментировала главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.

Президент школы управления Сколково Андрей Шаронов назвал 18-месячную программу, реализованную по заказу ВЭБ, уникальной не только для России, но и для мира. Участники изучали все последние достижения в российской и глобальной урбанистике – от решений в канализации и транспорте до цифрового города и работы с городскими сообществами.

«Около четверти времени команды уделили подготовке реальных городских проектов, часть из которых уже запустились во время обучения, по другим продолжается работа с банками и частными инвесторами. Конечно, нельзя говорить, что завтра мы увидим другие города: проблемы накапливались десятилетиями и даже столетиями. Но именно такие программы меняют мышление, притягивают креативных людей, приносят неожиданные решения, возрождают надежду. Поэтому я всерьез рассчитываю, что программа запустила длительный продуктивный процесс трансформации наших городов, последствия которого почувствуют десятки миллионов наших горожан», – отметил Андрей Шаронов.

Мурманская область представила проект «Мурманск. Арктика рядом», направленный на формирование тренда на приток населения в регион. В качестве стратегических ставок команда обозначила развитие арктического порта-хаба, индустрию арктического гостеприимства и образование для Арктики. Ключевым инвестпроектом был назван проект создания культурно-делового кластера «Новый Мурманск», который станет точкой входа инвестиций, идей, площадкой для проведения международных культурно-деловых событий. Сегодня объектов подобного класса нет ни в одном арктическом регионе.

«Губернатор Андрей Чибис ставит амбициозную задачу: сделать Мурманскую область – и Мурманск в частности – точкой притяжения мирового уровня. Притяжения не только для туристов, но, в первую очередь, для самих северян. Жить здесь должно быть комфортно и интересно. На это и направлена наша работа – будь то благоустройство городской среды, создание в Мурманске логистического хаба или развитие сферы образования. Уникальный опыт, полученный в Школе Сколково, позволит нам вести эту масштабную работу еще эффективнее», – прокомментировала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, программа подготовки управленческих кадров для российских городов стартовала в июле 2020 года по инициативе ВЭБ.РФ совместно с экспертами Московской школы управления СКОЛКОВО и в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», НИУ «Высшая школа экономики» и Российской экономической школой. Программа состоит из 14 модулей, объединенных в 5 тематических блоков. Она разработана в соответствии с международным стандартом МPA (Master of Public Administration).