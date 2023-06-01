Региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» дополнена новыми показателями

Министерством здравоохранения Мурманской области в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации, с учетом рекомендаций курирующего «Национального медицинского исследовательского центра имени Н.Н. Блохина» актуализирована региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Программа дополнена новыми показателями, такими как: мониторинг выявления предраковых состояний в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения; доля подключенных медицинских организаций в вертикально-интегрированной медицинской информационной системе «Онкология» от планового показателя; а также изменен порядок маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях».

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, реализация мероприятий программы позволит нарастить усилия по раннему и активному выявлению онкологической патологии среди жителей области, обеспечить рациональное использование диагностической и лечебной базы на всех уровнях оказания медицинской помощи для достижения контрольных показателей программы, обеспечить снижение смертности населения от новообразований до 184,7 на 100 тысяч населения в 2030 году.

Фото: https://gov-murman.ru