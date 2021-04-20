В Заполярье региональная программа патриотического воспитания будет дополнена новыми направлениями. Об этом председатель комитета молодежной политики Мурманской области Егор Хаценко рассказал сегодня на оперативном совещании, которое провел губернатор Андрей Чибис.

Как подчеркнул глава профильного комитета, наряду с военно-патриотическим программа будет более широко учитывать потенциал других направлений. Егор Хаценко отметил большой вклад в работу по патриотическому воспитанию различных региональных ведомств, муниципальных образований и общественных организаций, выразив уверенность в дальнейшем продуктивном сотрудничестве.

На совещании был также представлен план развития молодежной политики на 2021 год. Он предусматривает в том числе мероприятия, направленные на развитие добровольчества, создание молодежного правительства и ассамблеи, поддержку и развитие КВН-движения, открытие молодежных общественных пространств и другие.

«Очень хорошо, что у вас появился внятный план по молодежной политике, но этот план должен быть утвержден, опубликован на информационных ресурсах, взят в работу всеми заинтересованными лицами и исполнен», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, итоговая «дорожная карта», детализированная по всем мероприятиям работы, должна быть утверждена не позднее 1 мая.