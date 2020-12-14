Региональная программа поддержки кино показала свою эффективность - Ольга Обухова

Результаты первого года работы системы кинорибейтов – субсидий из областного бюджета, покрывающих до 30% трат компаний на производство кинокартин в Мурманской области – показали её эффективность. Об этом на оперативном совещании правительства Мурманской области сообщила глава регионального министерства культуры Ольга Обухова.

Несмотря на общее снижение съёмочной активности в этом году из-за пандемии, в регионе было снято пять фильмов. Общая сумма расходов кинокомпаний на производство кино в Мурманской области составила около 31,6 млн рублей. В своем докладе Ольга Обухова подчеркнула, что вложенные в качестве рибейтов 5 млн рублей смогли обеспечить местным предприятиям доход более 25 млн рублей.

«Достижение эффективности в столь сложное для региона время обеспечила в том числе успешная работа Центра развития кинопроизводства Мурманской области. Центр в текущем году провел работу по популяризации нашего региона как площадки для съемок кино, и в предстоящем году уже запланированы съемки 7 кинопроектов с планируемой суммой расходов в Мурманской области на общую сумму 185 млн рублей», – подчеркнула министр.

Параллельно со съёмками художественных и телевизионных сериалов в 2020 году в регионе прошли съёмки не менее важных для Мурманской области кинопроектов. В их числе новогодние заставки для эфира «Первого канала», тревел-шоу с участием супермодели Натальи Водяновой и документальный фильм Валдиса Пельша, посвященный геологоразведке. Все эти проекты привлекают внимание мировой и российской общественности к Мурманской области и способствует повышению позитивного имиджа региона.

Как сообщает региональный Минкульт, рибейты – актуальная мера поддержки, которая ориентирована не только на кинопроизводителей, но и на местный бизнес: выделяемые средства компенсируют затраты съемочных команд на проживание, транспортные и другие услуги. Решение о предоставлении субсидии принимает кинокомиссия Мурманской области, созданная в этом году.

Накануне прошло очередное заседание кинокомиссии, где рассмотрели возможности расширения мер поддержки кинематографистов: гранты на съёмки фильмов о регионе, появление профильных образовательных программ, создание реестра поставщиков услуг и товаров, проведение тематических форумов и фестивалей.