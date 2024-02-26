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Мурманская область. Арктика (16+)26.02.24 12:30

Региональная программа «Зарплата мамы» вошла в топ-100 на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Почти 600 инициатив от Мурманской области было подано за 5 лет на форум «Сильные идеи для нового времени», 25 из них вошли в топ-100, топ-200 и топ-1000 по стране. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

«В этом году в топ-100 вошла региональная программа «Зарплата мамы». В соответствии с ней женщины любого возраста, родившие первого ребёнка, получают свыше 17 тысяч рублей ежемесячно, пока ребёнку не исполнится 1,5 года. За время действия программы «Зарплату мамы» получили свыше 8,5 тысячи северянок. И на её реализацию из областного бюджета за 5 лет направлено уже 1,7 млрд рублей. Это дало соответствующий эффект: по результатам прошлого года с учетом действия программы у нас впервые за много лет первенцев родилось больше, чем в предыдущем. Механизм поддержки дает чувство уверенности мамам и помогает увеличивать рождаемость в Мурманской области», – подчеркнул Андрей Чибис. Глава региона также отметил, что еще 6 идей в 2024 году вошли в топ-1000.

Первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошёл в 2020 году. Масштабное событие организовывается с целью сформировать содружество инициативных людей и консолидировать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года. За пять лет форум сплотил почти 500 тысяч жителей. Всего в этом году для участия в форуме активисты направили больше 30 тысяч инициатив по семи направлениям: «Качество жизни населения», «Эффективный труд и образование», «Пространство для жизни», «Развитие экономики и предпринимательства», «Технологическое развитие», «Эффективное государство» «Экономика данных и цифровых решений».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках форума в 2022 году запущен конкурс растущих российских брендов «Знай наших». По результатам 1 сезона были определены 6 финалистов от Мурманской области. За 2 сезон заявили о себе более 12 тысяч российских брендов, из них 82 – из нашего региона. Победители будут определены до 29 февраля.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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