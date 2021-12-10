Мурманская область. Арктика (16+)10.12.21 17:00
Региональная прокуратура продолжает работу по взысканию задолженности по заработной плате северян
За 11 месяцев текущего года судами Мурманской области взыскана задолженность по заработной плате на общую сумму более 14 миллиона рублей.
Как пишет ИА «СеверПост», ссылаясь на Прокуратуру Мурманской области, с целью устранения выявленных нарушений трудового законодательства в суды общей юрисдикции прокурорами за 10 месяцев 2021 года направлено 284 иска (заявления) о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 9,9 млн рублей. Уже рассмотрено и удовлетворено 227 исков на общую сумму 7,5 млн рублей.
Кроме того, в мировые суды направлено 277 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании недополученной зарплаты на общую сумму более 8,6 млн рублей. 225 из них на сумму в 6,5 млн рублей уже рассмотрены и удовлетворены.
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