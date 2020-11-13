Региональная «Школа критики» приглашает на онлайн-лекцию «Типы культурного сознания»

14 ноября в 15 часов региональная «Школа критики» приглашает северян на онлайн-лекцию «Типы культурного сознания». Мероприятие проводится совместно с Государственной библиотекой Югры. Спикер – профессор, доктор наук Александр Семенов из Ханты-Мансийска, – расскажет, что понимается под типами культурного сознания, как они менялись от античности до эпохи постмодернизма, как в разные эпохи действительность художественно толковалась в произведениях искусства, прежде всего – литературы.

В основу лекции лёг материал одноименной монографии Александра Николаевича, изданной в Санкт-Петербурге.

Запись на Zoom-конференцию осуществляется в сообществе «Школы критики».

Как сообщает региональное Министерство культуры, проект «Школа критики» организован неформальным творческим объединением молодежи «Полярный день» и Мурманской областной научной библиотекой при поддержке регионального Минкульта. Главная цель – сформировать в Мурманской области сообщество критиков, создающих качественные рецензии на заполярный культурный продукт, и повысить качество культурной жизни региона.