Региональная социальная доплата к пенсии с 1 января будет устанавливаться в беззаявительном порядке

В Мурманской областной Думе на первом заседании комитета по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь парламентарии обсудили изменения в отдельные законодательные акты Мурманской области в части изменений порядка и условий предоставления государственной социальной помощи и мер соцподдержки, а также в закон «О государственной социальной помощи в Мурманской области».

Станислав Гонтарь отметил, что корректировки вызваны необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральными нормами. В частности, сокращается перечень документов, которые предоставляется для получения адресной помощи и ежемесячного пособия на ребёнка.

- С 1 января будущего года региональная социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии. Пенсионный фонд будет предоставлять региональным уполномоченным органам информацию о факте установления гражданину пенсии, размер которой ниже величины прожиточного минимума пенсионера. Также будет передаваться информация об осуществлении пенсионером работы или иной деятельности, в период которой граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию. Что касается изменений в закон о государственной социальной помощи, то они касаются возможности предоставлять адресную социальную помощь на основании социального контракта как единовременно, так и на какой-либо период, в зависимости от вида и условий ее оказания, - пояснил Станислав Гонтарь.

Парламентарии поддержали законопроекты и рекомендовали областной Думе принять их в первом чтении и окончательной редакции.

Также депутаты обсудили федеральный законопроект, который вносит изменения в статью 24 федерального закона «О страховых пенсиях» с целью повышения социальной защищенности лиц, получающих пенсию по случаю потери кормильца и достигших совершеннолетия. Предложено ввести особый упрощенный порядок возобновления выплаты пенсии при поступлении ее получателя с 1 сентября года окончания школы в другую образовательную организацию на очную форму обучения. Комитет рекомендовал областной Думе поддержать законопроект.