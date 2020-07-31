Региональное Министерство имущественных отношений определится с налогоплательщиками, которым будут предоставлены отсрочки по уплате налогов, авансовых платежей по налогу и страховым взносам
Министерство имущественных отношений Мурманской области определено уполномоченным органом по формированию перечня налогоплательщиков, предоставивших отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды объектов недвижимости. Соответствующее постановление подписал губернатор Мурманской области.
Включению в перечень подлежат налогоплательщики, подпадающие под критерии, установленные постановлением правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», предоставившие отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением правительства РФ от 03.04.2020 № 439.
Включенным в перечень налогоплательщиков лицам предоставляются государственные меры поддержки, такие как отсрочка (рассрочка) по уплате налогов, авансовых платежей по налогу и страховым взносам.
По вопросам включения в перечень налогоплательщиков можно обращаться в Министерство имущественных отношений Мурманской области: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 18. Телефон (8152) 486-960; факс (8152) 451-023, е-mail: miomo@gov-murman.ru.