Региональное Министерство имущественных отношений возглавила Виктория Минкина

Сегодня губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания представил руководителя Министерства имущественных отношений Мурманской области. Ведомство возглавила Виктория Минкина.

«Виктория Юрьевна давно работает в этой сфере и теперь будет организовывать работу министерства, понимая всю повестку и задачи изнутри. Все кадровые изменения, произошедшие в команде правительства, направлены на повышение эффективности», - подчеркнул губернатор.

Как пишет Министерство информационной политики Мурманской области, Виктория Юрьевна Минкина на протяжении многих лет занимала руководящие должности в Министерстве имущественных отношений, до настоящего времени была начальником отдела земельных отношений. Кроме того, порядка девяти лет работала в Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в Мурманской области.

Виктория Юрьевна в 2002 году окончила юридический факультет Мурманского гуманитарного института, в 2010 году - Северо-Западную академию государственной службы.