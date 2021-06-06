Региональное Министерство культуры объявило старт конкурса грантов для творцов современного искусства

В Мурманской области стартует конкурс грантов на поддержку современного искусства для физических лиц. Соответствующий приказ издан министерством культуры региона 3 июня 2021 года.

Инновационные проекты, претендующие на поддержку губернатора, должны быть реализованы в регионе до конца 2021 года, максимальная сумма поддержки – 400 тысяч рублей, что составляет не более 70% затрат на проект.

В конкурсе могут участвовать индивидуальные авторы, проживающие в Мурманской области и достигшие возраста 18 лет. Соискатель имеет право представить на конкурс только одну заявку.

Конкурс проводится по следующим направлениям: «Актуальное искусство» - проекты, направленные на развитие современного искусства; «Актуальная культура» - проекты в сфере культуры, направленные на интеграцию ценностей культуры Мурманской области в современный социокультурный контекст.

Участники пройдут 2 конкурсных этапа – экспертизу проектов и публичную защиту.

Приём заявок начнётся 7 июня и продлится до 7 июля. Заявки принимаются на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу: 183038, г . Мурманск, ул. Пушкинская, 3, 2-й этаж, кабинет 207 или представляют лично в рабочие дни - с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) во Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в онлайн-формате пройдёт консультация по подготовке проектных документов, информация о которой будет размещена дополнительно.

Подробную информацию можно получить на сайте министерства, а также у консультанта ведомства Ольги Анисимовой по телефону (8152) 486-595.