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Мурманская область. Арктика (16+)19.01.23 16:00

Региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства поблагодарило АО «ММТП» по итогам 2022 года

Заслуженную благодарность по итогам 2022 года получил Мурманский морской торговый порт от Министерства природных ресурсов экологии и рыбного хозяйства Мурманской области. Руководитель ведомства Зинаида Середа на торжественном мероприятии подвела итоги прошедшего года и наградила самых активных волонтеров, участвующих в мероприятиях экологической направленности, организованных Министерством. Благодарственное письмо было вручено и АО «ММТП».

«Наши волонтёры на протяжении всего года активно нам помогали во всех мероприятиях, за что мы выражаем огромную благодарность и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!», - отметила министр.

«Волонтёр – это призвание. В Мурманском морском торговом порту много отзывчивых и неравнодушных людей. Ведь чем больше нас, тем больше добрых дел мы сможем сделать вместе! В минувшем году мы приняли участие во многих мероприятиях, в том числе - направленных на сохранение окружающей среды Мурманской области. Эта работа будет продолжаться!», - отметила координатор волонтёрского движения АО «ММТП» Виктория Ильина.

Напомним, волонтёрское движение в АО «Мурманский морской торговый порт» существует с 2018 года. За это время активистам удалось принять участие во множестве благотворительных акций. Портовики-волонтёры проводили игровые программы в больницах, детских домах, коррекционных школах, оказывали помощь малообеспеченным семьям, а также некоммерческим организациям, в рамках субботников помогали благоустраивать и озеленять городские территории. Во время пандемии волонтеры АО «ММТП» оказывали поддержку пожилым северянам в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе, развозили врачей к пациентам и проводили термометрию в медицинских учреждениях. В числе наиболее значимых акций, в которых приняли участие волонтёры АО «ММТП», - праздник спорта и добра «Слушай сердцем», подготовка и проведение праздничных вечеров для ветеранов порта, поздравление ветеранов-портовиков с юбилеями на дому, участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Победы и др. Совсем недавно представители предприятия приняли участие в акции «От родника до океана», в рамках которой шестьдесят волонтеров Мурманского морского торгового порта вместе с детьми привели в порядок один из родников в Мурманске, а также - в субботнике на землях лесного фонда сельского поселения Ура-Губа в рамках профилактической акции «Чистый лес – территория без огня». В 2022 году волонтёры АО «ММТП» были отмечены по итогам второго сезона федерального проекта «Чистая Арктика».

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250819%2Falbum-149919532_00%2Frev

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