Региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства проведёт жеребьёвку разрешений на добычу лося

Распределение разрешений на добычу лося будет проходить 26 августа с 13 до 15 часов в конференц-зале областного Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного по адресу: г. Мурманск, просп. Кольский, 1 на 3-ем этаже.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в связи с тем, что вместимость зала ограничена, представителя от каждой группы охотников просят зарегистрироваться по телефону 8 (8152) 48-68-38 или направить сообщение с ФИО и номером телефона на электронную почту chumandra@gov-murman.ru.

Министерством будет организована онлайн-трансляция жеребьёвки в официальной группе «ВКонтакте» и в «Телеграмм-канале».