Региональное Министерство развития Арктики и экономики приглашает предпринимателей принять участие в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель года»

С 5 сентября 2022 года предприниматели Мурманской области могут подать заявки на участие в 5 конкурсных номинациях:

– «Старт» – лучший проект среди начинающих предпринимателей;

– «Деловая женщина – предприниматель года» – лучший проект, возглавляемый женщиной;

– «Лучший семейный бизнес Мурманской области» – лучший проект по развитию семейного предпринимательства;

– «Путь к успеху» – лучший проект по созданию высокопроизводительных рабочих мест и эффективности инвестиций;

– «За полезное» – лучший проект по оказанию услуг предпринимателями в социальной сфере.

Участники могут выбрать одну или несколько номинаций.

Цель конкурса – формирование положительного имиджа предпринимателя в Мурманской области и повышение общественной значимости предпринимательской деятельности.

Организаторами конкурса «Предприниматель года» выступают Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области и Союз «Торгово-промышленная палата Мурманской области» /Северная/.

Порядок проведения конкурса размещён на портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области.

Приём заявок с 5.09.2022 по 14.10.2022.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, подведение итогов и определение победителей конкурса: 31.10.2022.

Приём документов осуществляется по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Более подробную информацию об условиях Конкурса можно получить по телефону 8 (8152) 47-07-44.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/