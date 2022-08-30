Региональное Министерство развития Арктики и экономики приглашает предпринимателей принять участие в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель года»
С 5 сентября 2022 года предприниматели Мурманской области могут подать заявки на участие в 5 конкурсных номинациях:
– «Старт» – лучший проект среди начинающих предпринимателей;
– «Деловая женщина – предприниматель года» – лучший проект, возглавляемый женщиной;
– «Лучший семейный бизнес Мурманской области» – лучший проект по развитию семейного предпринимательства;
– «Путь к успеху» – лучший проект по созданию высокопроизводительных рабочих мест и эффективности инвестиций;
– «За полезное» – лучший проект по оказанию услуг предпринимателями в социальной сфере.
Участники могут выбрать одну или несколько номинаций.
Цель конкурса – формирование положительного имиджа предпринимателя в Мурманской области и повышение общественной значимости предпринимательской деятельности.
Организаторами конкурса «Предприниматель года» выступают Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области и Союз «Торгово-промышленная палата Мурманской области» /Северная/.
Порядок проведения конкурса размещён на портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области.
Приём заявок с 5.09.2022 по 14.10.2022.
Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, подведение итогов и определение победителей конкурса: 31.10.2022.
Приём документов осуществляется по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Более подробную информацию об условиях Конкурса можно получить по телефону 8 (8152) 47-07-44.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/