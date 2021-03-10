Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства предупреждает водителей об ухудшении погодных условий

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области предупреждает водителей об ухудшении погодных условий. Сегодня вечером ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с. Позëмок сохранится до конца суток, ночью на юге и в центральных районах Кольского полуострова ожидается мороз до минус 25-28 градусов.

Водителям рекомендуется уточнять прогноз погоды и состояние трассы перед выездом.

В связи с ухудшением погодных условий сегодня, 10 марта, с 22.00 закрыты проезд по автодороге Кола – Серебрянские ГЭС с 32 км до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка. Причина закрытия трасс – усиление ветра, снег, метель, отсутствие видимости.

Диспетчерская служба «Мурманскавтодора» работает круглосуточно, звонки принимают по телефону 8(8152) 21-40-70.

О недостатках зимнего содержания региональных дорог можно сообщить в мессенджерах Telegram, WhatsApp или Viber на номер +7(921) 178-61-27.