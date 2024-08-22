Региональное Минприроды и дирекция ООПТ обсудили с турбизнесом развитие природного парка «Териберка»

21 августа в Центре управления регионом состоялась презентация проекта мастер-плана развития территории первого кластера природного парка «Териберка», чтобы в дальнейшем доработать его с учётом озвученных предложений и замечаний.

В обсуждении приняли участие более 35 человек, среди которых: представители власти, турсообществ, промышленных предприятий, научных, общественных и некоммерческих организаций.

На мероприятии были предложены варианты обустройства входной группы природного парка, маршрутов, зон отдыха, обзорных площадок, сервисных точек. Среди предложений был поднят вопрос создания маршрутов на природной территории, которые будут наиболее интересны посетителям, но также будут соответствовать сохранению природного богатства. Обсудили безопасность туристических групп и возможные решения проблемы с антропогенным воздействием на тундру.

Также были предложены интересные решения для создания смотровых площадок, которые бы не тревожили пернатых обитателей ООПТ. Не забыли отметить и важные аспекты в работе управляющего природным парком учреждения: что нужно изменить, добавить и предусмотреть на будущее.

«Сегодня состоялась важная встреча с конструктивным диалогом, обменом мнениями, были подняты острые вопросы. Дискуссия получилась очень информативной и полезной, все комментарии зафиксированы и будут рассмотрены подрядчиком в доработке мастер-плана», – отметила региональный министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Зинаида Середа.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/