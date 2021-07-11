Региональное Минприроды напоминает о запрете движения транспортных средств в водоохранной зоне

В связи с установившейся тёплой погодой на территории Мурманской области многие северяне проводят свободное время на природе вблизи водоёмов.

Региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства напоминает, что необходимо соблюдать ряд ограничений, установленных законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды. Так, в границах водоохранных зон запрещено движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие. Ширина водоохранной зоны рек, ручьев и озер – от пятидесяти до двухсот метров, ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

«Кроме проведения рейдовых мероприятий на территории Мурманской области, сотрудники регионального Минприроды проводят ежедневный мониторинг социальных сетей и новостных сайтов на предмет выявления нарушений природоохранного законодательства. Мы реагируем на сообщения жителей в социальных медиа и оперативно отрабатываем их», – отметил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов.

6 июля на сайте информационного агентства была зафиксирована информация о том, что неизвестное лицо, управляя автомобилем «УАЗ-патриот», допустило движение автомобиля по береговой полосе и водному объекту реки Ура в Кольском районе. 7 июля сотрудниками отдела государственного экологического надзора министерства был установлен владелец автомобиля, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

Министерство предупреждает жителей и гостей Мурманской области, что за нарушение ограничений, установленных в водоохранной зоне водных объектов, предусмотрена административная ответственности по ч. 1 ст. 8.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. За нарушение данной статьи предусмотрен административный штраф в размере от 3000 до 4500 рублей.