Региональное Минприроды продолжает рейды по выявлению несанкционированных снежных свалок

Специалисты регионального Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства продолжают рейдовые осмотры земельных участков на территории области. По выявленным фактам несанкционированного размещения на участках снежных свалок возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), по результатам будут приняты процессуальные решения.

Министерство напоминает: согласно требованиям законодательства, собственники земельных участков обязаны использовать их без нанесения вреда окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Также территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.