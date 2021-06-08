Региональное Минприроды прорабатывает вопрос об изменении объёма вылова семги для любительского рыболовства

В рамках оперативного совещания в правительстве региона министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов рассказал о ситуации с организацией любительского рыболовства на реке Кола.

Рекомендованный на 2021 год Полярным филиалом ФГБНУ «ВНИРО» общий объём вылова сёмги на реке Кола для всех видов рыболовства составляет 2,273 тонны. Из них на программы выполнения научно-исследовательских работ отведено 0,380 тонны; на программы выполнения работ в области аквакультуры (разведение малька) – 1,488 тонны. Остаток объёма вылова сёмги – 0,405 тонны – выделен для организации любительского рыболовства на реке Кола и ее притоке (река Кица).

По словам министра, по сравнению с прошлым годом ВНИРО значительно уменьшило общий объём вылова (3,790 тонны в 2020 году), при этом объёмы семги для выполнения научно-исследовательских работ и работ в области аквакультуры (разведения малька) остались неизменными. Это стало причиной снижения объема сёмги, выделенного для любительского рыболовства.

По поручению губернатора для урегулирования ситуации региональное минприроды проработало вопрос с ФГБУ «Главрыбвод» и направило в адрес Росрыболовства предложение об изменении в объеме вылова семги за счёт невостребованного объёма для выполнения работ в области аквакультуры (разведения малька). Это позволит увеличить объём для любительского рыболовства.

«Рассчитываем, что решения Росрыболовства будут приняты в ближайшее время, что даст возможность комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб Мурманской области увеличить объем для любительского рыболовства», – доложил Сергей Абаринов.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, министр подчеркнул, что с 29 мая осуществляется оформление путёвок на всех рыболовных участках. По результатам ежедневного мониторинга установлено, что к концу первой недели июня для рыболовства на участках Кола-1 и Кола-2 выдано более 1000 путёвок, выловлено 11 экземпляров семги, выделенные объёмы освоены на 31% и 40%. Рыболовство не остановлено.