Региональное объединение работодателей и Государственная инспекция труда по Мурманской области провели круглый стол по вопросам изменения законодательства в части охраны труда

Открывая встречу, вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Алексей Колбасов отметил, что важность соблюдения требований охраны труда с каждым годом только возрастает. Есть много новых и существовавших ранее нормативов, которым необходимо следовать, так как приоритетом каждого работодателя является обеспечение безопасности работников.

В ходе заседания представители Государственной инспекции труда по Мурманской области рассказали о работе инспекции и дали разъяснения по наиболее актуальным аспектам действующего трудового законодательства, а также ответили на другие вопросы участников круглого стола.

В своём выступлении руководитель Государственной инспекции труда в Мурманской области Юрий Дмитриев отметил, что основная цель работы инспекции – это по-прежнему защита трудовых прав работников, но приоритетом сейчас является не проведение контрольно-надзорных мероприятий, а профилактические мероприятия.

Так, в прошлом году было проведено всего восемь внеплановых проверок, для сравнения, в 2022 году таких проверок было в 33 раза больше. При этом количество жалоб в инспекцию труда не уменьшилось, а возросло. В настоящее время при поступлении жалобы инспекцией предварительно проводится работа как с заявителем, так и с работодателем, инспекция просит предоставить пояснения и предлагает устранить выявленные нарушения, и в большинстве случаев такая работа в итоге приводит к восстановлению прав работника.

Большую часть работы инспекции сейчас составляет профилактическая работа: это профвизиты, предостережения, информирование и консультирование. Однако по-прежнему остаются основания, по которым проверки всё-таки проводятся. Это ситуации, при которых существует непосредственная угроза жизни и здоровью работника, невыплата заработной платы, непроведение специальной оценки условий труда и наличие индикаторов риска (особые параметры, соответствие которым или отклонение от которых могут свидетельствовать о высокой вероятности нарушения обязательных требований).

Представители трудинспекции также напомнили, что существует «горячая линия» территориального органа Роструда (телефон 8-800-444-20-28), куда может позвонить как работник, так и работодатель и получить необходимую консультацию.

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области продолжит работу по сбору актуальных вопросов представителей бизнеса в части изменения законодательства, регулирующего различные аспекты предпринимательской деятельности. Наиболее актуальные вопросы будут вынесены на аналогичные мероприятия - встречи работодателей с представителями территориальных контрольно-надзорных органов.

Фото предоставлено пресс-центром СПП Мурманской области.