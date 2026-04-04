«Большие гастроли»: Липецкий театр кукол впервые выступит в Мурманске
04.04.26 16:00

Региональное объединение работодателей отметило 35-летие деловой конференцией «Бизнес-весна 2026»

В конце недели в Мурманске состоялось заседание общего собрания членов Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

В этом году собрание впервые прошло в формате конференции работодателей. Это событие объединило на своей площадке членов и партнёров Союза для обсуждения самых острых и актуальных вопросов, стоящих перед предпринимательским сообществом региона.

В рамках обсуждения механизма удержания и привлечения работников на Крайний Север президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области затронул одну из наиболее болезненных» тем – изменения в пенсионном законодательстве.

«Одной из главных причин оттока населения из нашего региона является то, что на текущий момент стимула для того, чтобы приехать, жить и работать на севере, фактически нет. Учитывая стоимость жизни на Крайнем Севере, заработная плата сегодня по большому счёту не является таким стимулом. Более ранний выход на пенсию – это одна из немногих гарантий, которая стимулировала людей жить и работать в арктических регионах РФ», - отметил Сергей Веллер.

«По действующему законодательству 20 лет трудового стажа в районах Крайнего Севера дают право мужчине уйти на пенсию на 5 лет раньше, чем в среднем по стране. Получается, что каждые 4 года трудового стажа на севере дают снижение возраста выхода на пенсию на 1 год. Мы предложили продолжить данную логику – расширить эту льготу и внести изменения в соответствующий федеральный закон, а именно снизить пенсионный возраст для мужчин на 1 год за каждые 4 года работы на Крайнем Севере сверх установленных законодательством, и аналогично для женщин – на 1 год за каждые 3 года работы на Крайнем Севере сверх установленных законодательством. Данное предложение по реформе пенсионного законодательства Союз неоднократно поднимал на различных площадках, а также выносил на федеральный уровень», - подчеркнул он.

Помимо членов Союза в работе общего собрания приняли участие представители регионального правительства, контрольно-надзорных органов, руководители региональных структур поддержки бизнеса, представители общественных организаций, профсоюзов.

С докладами выступили министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, директор ГОКУ ЦЗН Мурманской области Юлия Рябинова, руководитель Государственной инспекции труда в Мурманской области Юрий Дмитриев.

Отдельными блоками вопросов заседания стали проблемы малого и среднего бизнеса и вопросы рыбопромышленного комплекса.

Вице-президент СПП МО, председатель комитета по развитию МСП Алексей Колбасов представил отчёт о деятельности комитета, а также обозначил основные вызовы, с которыми сталкивается малый и средний бизнес в регионе.

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов затронул ключевые вопросы и трудности, с которыми сталкивается рыбопромышленный комплекс.

На конференции почётными грамотами и благодарностями были отмечены члены Союза и партнёры организации за активное участие в деятельности Регионального объединения работодателей.

 

 

Фото предоставлено пресс-центром Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
