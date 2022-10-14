Региональное отделение ДОСААФ за выполнение государственных задач и в честь 95-летия организации вручило юбилейные награды парламентариям

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных.

Заседание началось с торжественного момента – главе регионального парламента Сергею Дубовому, председателю профильного комитета Михаилу Ильиных и депутату Юрию Шадрину за плодотворное сотрудничество областной Думы с региональным отделением ДОСААФ по выполнению государственных задач и в честь 95-летия организации вручили юбилейные награды.

- Взаимодействие депутатов с региональным отделением ДОСААФ идёт постоянно и носит системный характер, - подчеркнул Михаил Ильиных. – Это один из приоритетов работы нашего профильного комитета. И далее мы, как законодатели, будем искать возможность помочь в решении уже обозначенных проблем

Представители организации проинформировали депутатов о текущей деятельности и задачах регионального отделении ДОСААФ. В числе актуальных планов отмечалась важность допризывной подготовки молодежи, в частности, по военно-учетным специальностям.

Депутаты обсудили и рекомендовали Думе принять в первом чтении и окончательной редакции проект закона, вносящий изменения в статью 5 закона «О пожарной безопасности в Мурманской области». Корректировка необходима для приведения регионального закона в соответствие с федеральной нормативной правовой базой. В частности, уточняется компетенция региональных органов власти по организации тушения пожаров. К полномочиям региональных органов власти относится тушение пожаров силами Государственной противопожарной службы Мурманской области в населенных пунктах, включая городские леса.

В первом и окончательном чтении рекомендован к принятию и проект закона, вносящий изменения в закон «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В частности, к перечню основных задач единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предложено отнести оказание населению психологической помощи, также закреплено право граждан на её получение.

А сегодня состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. В проекте повестки дня заседания более двух десятков вопросов. Например, парламентарии собираются рассмотреть вопросы: о назначении на должность мирового судьи Мурманской области; о проекте закона Мурманской области №598-7 «О внесении изменений в статью 5 закона Мурманской области «О пожарной безопасности в Мурманской области» (первое чтение); о проекте закона Мурманской области №599-7 «О внесении изменений в закон Мурманской области «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (первое чтение).

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24784/